Seleção se apresenta e aguarda Neymar e Arouca

A seleção brasileira já está quase completa para o primeiro duelo com a Argentina pelo Superclássico das Américas. Na manhã desta segunda-feira, em Goiânia, os jogadores convocados pelo técnico Mano Menezes se apresentaram, exceto o volante Arouca e o atacante Neymar, que devem chegar ainda nesta tarde.

De acordo com a CBF, os dois jogadores perderam o voo de São Paulo para Goiânia na manhã desta segunda-feira. No domingo, eles participaram da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Coritiba, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar, inclusive, fez os gols do time paulista na partida.

Nesta segunda-feira, a seleção brasileira fará um treinamento às 17 horas na academia da Serrinha, o CT do Goiás. O primeiro duelo do Superclássico das Américas será disputado nesta quarta, às 22 horas, no Serra Dourada. O duelo de volta está marcado para 3 de outubro, na cidade argentina de Resistência.

Para os duelos, a seleção brasileira será formada apenas por jogadores que atuam no País. Assim, Mano Menezes convocou cinco estreantes: Bernard, Fabio Santos, Fernando, Lucas Marques e Marcos Rocha. O centroavante Luis Fabiano é o jogador mais experiente entre os chamados, com 63 convocações, 43 jogos e 28 gols marcados, mas não era lembrado desde a Copa do Mundo de 2010.

