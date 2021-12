Seleção portuguesa desembarca sob festa e campeões recebem título de comendador

A seleção portuguesa foi recebida por milhares de torcedores nesta segunda-feira ao desembarcar em Lisboa, no dia seguinte à inédita conquista da Eurocopa, com a vitória por 1 a 0, na prorrogação, sobre a anfitriã França.

O aeroporto Humberto Delgado foi tomado por torcedores com bandeiras, camisetas e cachecóis nas cores vermelha e verde. Os jogadores chegaram em voo fretado em um avião batizado de Eusébio, em homenagem ao craque português que morreu em 2014, e com a mensagem "junto nós voamos" escrita na aeronave.

Escoltados pelo força aérea, o avião aterrissou e passou sob um arco formado por dois jatos de água vermelho e verde. Os megafones do aeroporto tocaram o hino do país durante o desembarque seguida pela canção "We are the champions", da banda Queen.

Logo em seguida, seguiram até o Palácio de Belém, onde foram recebidos pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Todos os campeões receberam o título de "comendador", a principal honraria que se pode conceder no país.

Na sequência, desfilaram em carro aberto pelos principais pontos turísticos de Lisboa, terminando o trajeto na Alameda Dom Afonso Henriques. Durante toda a Eurocopa, esse local foi o ponto de encontro para os torcedores assistirem aos jogos da seleção.

