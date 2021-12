Seleção pode jogar em SSA antes da Copa das Confederações

Com o fim das obras civis da Arena Fonte Nova, oficialmente encerradas na última sexta-feira, 8, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) movimenta-se nos bastidores para tentar trazer um amistoso da Seleção Brasileira para Salvador antes da disputa da Copa das Confederações, que começa no dia 15 de junho deste ano.

A data do jogo ainda não foi definida no pleito em forma de carta, remetida pelo presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, ao mandatário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marín.

A informação foi obtida de forma exclusiva pela reportagem de A TARDE durante a visita, que marcou a entrega oficial da Fonte Nova, terceira arena pronta para a Copa do Mundo (atrás apenas do Castelão, em Fortaleza, e do Mineirão, em Belo Horizonte). O governador Jaques Wagner esteve presente neste evento, ciceroneando um passeio aberto à imprensa pelas dependências do estádio.

Na próxima quinta, Ednaldo e Marín se encontrarão no Rio de Janeiro (sede da CBF) para tratar do possível amistoso na capital baiana.

"Uma das pautas do nosso encontro vai ser justamente essa. Queremos mostrar que Salvador já está com estádio pronto e com condições de receber um jogo da Seleção. Sabemos que o Maracanã está com dificuldades de entrega e poderíamos ser um dos substitutos para a data 2 de junho. Ou então aguardaríamos alguma outra data", afirma o presidente Ednaldo Rodrigues.

Durante as Confederações, a Seleção Brasileira já atuará na capital baiana. No dia 22 de junho, haverá o clássico entre Brasil x Itália, válido pelo último jogo da primeira fase.

Antes deste torneio, a CBF já marcou três amistosos para a equipe nacional dentro do território brasileiro - nem todos datas oficiais do calendário Fifa. No dia 24 de abril, o Brasil joga com Chile no Mineirão (jogo não oficial). No dia 2 de junho, Brasil e Inglaterra se enfrentam em local inicialmente previsto para o Maracanã, no Rio. Exatos sete dias depois, haverá um jogo contra a França no estádio do Grêmio, em Porto Alegre.

