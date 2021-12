Seleção Peruana tem quatro jogadores com suspeita de Covid-19

Adversária do Brasil nesta terça-feira, 12, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a Seleção Peruana está com quatro jogadores com suspeita de contaminação por Covid-19. O zagueiro Christian Ramos e os atacantes Alex Valera, Aldair Rodriguez e Raúl Ruidiaz estão em isolamento e aguardando o resultado dos exames.

Os quatro jogadores não participaram do fechamento da preparação, nesta segunda-feira, no estádio Nacional de Lima. O quarteto testou positivo em testagem realizada neste domingo, 11. Agora, eles apenas podem esperar a contraprova para saber se estarão presentes ou não no confronto desta terça-feira, 13, diante da Seleção Brasileira.

Dentre os jogadores contaminados, o único que atua como titular no time comandado por Ricardo Gareca é o atacante Raúl Ruidiaz. Na Copa América Centenário, disputada em 2016, nos Estados Unidos, o atleta foi responsável por marcar o único gol do triunfo por 1 a 0, que eliminou o Brasil na primeira fase competição continental.

A delegação brasileira viajou nesta segunda-feira à capital peruana e tem chegada prevista para às 23h30, horário de Brasília. Brasil e Peru se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 21h, no estádio Nacional de Lima.

