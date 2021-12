Seleção olímpica fará amistoso com a França em setembro

A CBF comunicou nesta terça-feira, 7, que acertou a realização de mais um amistoso da seleção brasileira olímpica na preparação da equipe para os Jogos do Rio. A equipe vai enfrentar a França no dia 8 de setembro, em horário ainda a ser definido, fora de casa, na cidade de Le Mans.

A data é a mesma do amistoso da seleção brasileira principal contra os Estados Unidos, em território americano. Por causa disso, a equipe será dirigida por Rogério Micale diante da França, embora Dunga, o técnico da seleção principal, também tenha sido escolhido para ser o comandante do Brasil na Olimpíada de 2016.

Em maio, a CBF anunciou a demissão de Alexandre Gallo, que chegou a ser o coordenador das seleções de base, mas foi perdendo espaço até deixar o comando do time olímpico do Brasil e também da equipe sub-20, agora dirigida por Micale, que conseguiu levá-la para a final do Mundial da categoria.

Para a disputa da Copa América com a seleção principal, Dunga convocou alguns jogadores com idade olímpica, casos do zagueiro Marquinhos, dos laterais Fabinho e Jeferson e do meio-campista Fred, além de ter levado o meia Felipe Anderson para os dois amistosos de preparação para o torneio.

Agora, porém, não se sabe se esses nomes estarão presentes na lista de convocados por Dunga para os compromissos de setembro da seleção principal ou da de Micale para o amistoso com a França do time olímpico.

"Para essa partida, toda a análise dos jogadores, a convocação e a linha de trabalho serão definidas em conjunto entre as comissões técnicas da seleção principal e da seleção sub-20. Como a principal disputará um amistoso no mesmo dia, aproveitando a data Fifa, a seleção olímpica será comandada pelo técnico Rogério Micale", explicou a CBF.

Também sob o comando de Micale, uma seleção sub-22 do Brasil seguiu para o Canadá, onde disputará o torneio de futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Esse time está longe de contar com todos os principais nomes dessa idade, mas alguns deles poderão ser aproveitados na Olimpíada - e no amistoso com a França -, como os atacantes Erik e Lucas Piazon e o zagueiro Luan.

Adversária do Brasil no amistoso marcado para 8 de setembro, a seleção francesa não foi uma das equipes europeias a se classificar para o torneio olímpico dos Jogos do Rio - a equipe nem se classificou para a disputa do Campeonato Europeu Sub-21.

