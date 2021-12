Seleção olímpica anuncia 2 amistosos com EUA e tem Gustavo Scarpa como novidade

A CBF anunciou nesta sexta-feira que a seleção olímpica brasileira fará dois amistosos contra os Estados Unidos em novembro. A primeira partida acontecerá no dia 11 de novembro, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Quatro dias depois, os jogadores voltam a campo diante do mesmo adversário, desta vez em Brasília.

Não demorou para que a entidade e o técnico Dunga, em parceria com o treinador da seleção sub-20, Rogério Micale, também definissem os convocados para estas partidas. A principal novidade da lista ficou por conta do meia Gustavo Scarpa, que vive ótimo momento com a camisa do Fluminense.

Scarpa tem 21 anos, ganhou espaço no time principal do Fluminense em 2015 e já atuou em 35 partidas, nas quais marcou quatro gols. Ele é a principal mudança da seleção olímpica em relação aos amistosos contra Haiti e República Dominicana, no início de outubro, ao lado de Zeca, que até foi convocado para aquelas partidas, mas acabou cortado por lesão.

De resto, a lista é a mesma. Os principais destaques entre os convocados estão do meio de campo para o ataque. Nomes como Fred, Lucas Silva e Felipe Anderson inclusive já tiveram chances na seleção principal. Além deles, o setor ofensivo ainda conta com jogadores como Valdivia, Gabriel e Gabriel Jesus.

adblock ativo