Seleção muda local de treinamento após atentado que matou 2 em Los Angeles

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a alteração do local de treinamentos de seleção comandada por Dunga após o atentado que matou duas pessoas nesta quarta-feira na Universidade de Los Angeles, onde a equipe treinaria à tarde (noite no horário de Brasília). O Brasil vai trabalhar no StubHub Center, local onde a equipe já vinha treinando nos últimos dias.

Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções da CBF, vai conceder entrevista coletiva para esclarecer os impactos dos acontecimentos na programação da seleção e a maneira como os jogadores receberam as informações sobre o atentado no local onde treinariam.

Um tiroteio no campus da Universidade de Los Angeles (UCLA) deixou dois mortos no início desta tarde desta quarta-feira (14h no horário de Brasília e 10h da Califórnia). Inicialmente, se falou que o ataque ocorreu no edifício de Engenharia do campus da universidade. A informação, porém, foi corrigida depois e foi revelado que os tiros foram disparados no lado sul, onde há edifícios de Ciências e Matemática. Os acessos ao local estão fechados neste momento.

Em reta final de preparação para a Copa América Centenário, o Brasil fará a sua estreia na competição neste sábado, contra o Equador, no estádio Rose Bowl, em Pasadena (Califórnia), às 23 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo B. Antes disso, às 20h30 do mesmo dia, o duelo Haiti x Peru abre a chave.

