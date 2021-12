Seleção masculina vence Alemanha e segue líder na Liga das Nações

Na tarde desta terça-feira, 22, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Alemanha por 3 sets a 0 (25/21, 25/21 e 25/23), em Rimini, na Itália. Com o resultado, o Brasil segue na primeira colocação. São 38 pontos (13 vitórias e uma derrota). A Polônia é a segunda colocada, com 36 pontos e 12 resultados positivos. Os dois times estão garantidos nas semifinais.

O oposto Alan foi o maior pontuador do Brasil. O atacante anotou 14 acertos. “O time entrou em quadra muito concentrado, sacamos muito bem e fizemos o que a comissão técnica pediu no saque e no bloqueio. Defendemos muito e rodamos bastante os contra-ataques. Fizemos o jogo que estávamos querendo fazer contra a Alemanha. Fizemos 3 sets a 0, tivemos dificuldade no terceiro set, mas conseguimos sairmos dela como um grupo. O time todo está de parabéns” disse Alan à equipe da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Outro destaque da partida foi o ponteiro Maurício Souza, responsável por 11 pontos.

A equipe verde e amarela faz o último jogo na fase de classificação às 16h (horário de Brasília) desta quarta, 23, contra a Rússia.

