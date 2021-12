Seleção masculina estreia contra anfitriã França na fase final da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei estreará na fase final da Liga das Nações contra a anfitriã e atual campeã França no dia 4 de julho, quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pelo Grupo A.

A definição dos confrontos da última parte da competição foram divulgados nesta segunda-feira pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). No dia seguinte, o time nacional jogará contra a Sérvia no mesmo horário. Dia 6, França e Sérvia se enfrentam e o Brasil folga. Na outra chave estão Rússia, Polônia e Estados Unidos. A fase final da Liga das Nações será disputada em Lille.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a disputa das semifinais, que ocorrem no dia 7, com jogos marcados para as 9h e as 11h (de Brasília). Os perdedores destes confrontos buscam a medalha de bronze no dia 8 de julho, às 12h, enquanto a decisão do título acontece no mesmo dia, às 15h45.

A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou a participação na fase classificatória da Liga das Nações em quinto lugar, com 30 pontos somados após 10 vitórias e cinco resultados negativos.

