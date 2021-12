Seleção masculina de vôlei vence a França na estreia na Copa dos Campeões

A seleção brasileira masculina de vôlei começou com vitória a sua participação na Copa dos Campeões, torneio que ganhou em suas últimas três edições. Nesta terça-feira, 12, a equipe superou a França por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 27/25 e 25/22, em 1 hora e 29 minutos, em Nagoya.

Lucarelli foi o principal destaque do Brasil na partida ao marcar 15 pontos, enquanto Lucão fez 12. Já Stephen Boyer liderou a seleção francesa com 11 pontos. Após o confronto, Lucarelli destacou o peso de superar logo na estreia o adversário que havia derrotado a equipe na decisão da Liga Mundial.

"É sempre muito complicado jogar contra a França, ainda mais em uma estreia, que sempre gera uma ansiedade. Estamos muito felizes com essa vitória, mas já temos que concentrar para o jogo de amanhã", disse Lucarelli.

Nesta quarta-feira, 13, às 0h40 (horário de Brasília), a seleção brasileira entra em quadra diante de outra equipe que enfrentou em uma final recente, a Itália, a quem venceu na final olímpica dos Jogos Olímpicos do Rio, no ano passado.

"Sabemos que vai ser uma partida muito difícil. Enfrentar a Itália é garantia de um jogo duro. Tiramos coisas boas desse jogo de hoje, mas também sabemos que podemos melhorar em alguns aspectos e é essa a nossa mentalidade para amanhã e para o resto do campeonato", afirmou Lucarelli.

No duelo desta terça com a França, o técnico Renan Dal Zotto escalou a seleção brasileira com Bruninho, Wallace, Lucão, Maurício Souza, Lucarelli e Maurício Borges como titulares, além do líbero Tiago Brendle. E ele ainda promoveu as entradas de Isac, Raphael, Renan e Otávio durante o duelo.

O Brasil liderou o placar em quase todo o primeiro set, indo ao tempo técnico vencendo por 8/6, liderado por boa atuação de Maurício Souza. A seleção abriu 14/10 e 19/15, mas via sempre a França encostar, tanto que o placar chegou a ficar empatado em 24/24. Mas conseguiu fechar o set em 27/25 após um saque de Bruninho.

O segundo set continuou parelho, mas quase sempre com o Brasil à frente, como em 10/7 e depois em 16/14. A França chegou a virar o placar no final da parcial para 21/20, mas a seleção brasileira se impôs para repetir o placar do primeiro ser - 27/25 - no segundo.

O terceiro set foi o que o Brasil encontrou mais tranquilidade para triunfar, tanto que abriu 15/12 e depois ampliou a sua vantagem para 20/14. A França chegou a encostar em 22/20, mas a seleção marcou três pontos seguidos para fechar a parcial em 25/22 e o jogo em 3 sets a 0.

Também pela primeira rodada da Copa dos Campeões, nesta terça-feira, a seleção iraniana derrotou a Itália por 3 a 2 (25/19, 23/25, 28/26, 29/31 e 15/11).

