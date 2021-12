Seleção masculina de vôlei oscila, mas vence Egito em estreia no Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei oscilou acima do esperado nesta quarta-feira, em sua estreia no Mundial, mas conseguiu vencer o Egito sem maiores sustos, pelo placar de 3 a 0, com parciais de 25/17, 25/22 e 25/20. A primeira partida do Brasil foi disputada na cidade de Ruse, na Bulgária - o grande evento é realizado também na Itália.

Em sua estreia em Mundiais como treinador da seleção, Renan Dal Zotto escalou a equipe brasileira com Douglas, Wallace, Isac, Lucão, Kadu, Bruninho e o líbero Thales. Esta formação iniciou as três parciais do jogo. Ao longo dos sets, o treinador colocou em quadra Maurício Souza, William Arjona e Evandro.

Favorito, o Brasil dominou o primeiro set, como era esperado. Mas, na segunda parcial, a equipe nacional sofreu forte queda de rendimento. Seguia controlando a partida, mas permitia surpresas do rival. O Egito chegou a virar o placar na segunda parcial ao fazer 8/7.

Sofrendo mais do que o esperado, os brasileiros reagiram prontamente, viraram novamente o marcador e fecharam o set. Na sequência, começaram mais atentos a terceira e última parcial. Mas o roteiro do set anterior foi repetido. Novamente, a seleção oscilou em quadra e permitiu o crescimento egípcio, contido a tempo de o Brasil fechar o set e a partida.

"Hoje em dia os jogos estão muito iguais. Mas, no final dos sets, a gente conseguia fazer uma boa sequência de saques e fechávamos os sets", comentou Lucão, em entrevista ao Sportv, logo após a partida. O jogador admitiu os vacilos da equipe. "O importante contra um time como o Egito é não dar uma sequência de erros, e isso não conseguimos fazer tão bem no terceiro set."

Wallace e Douglas foram os principais destaques da seleção. Ambos marcaram 12 pontos. Só não foram tão bem quanto Ahmed Abdelhay, maior pontuador da partida, com 13 acertos, em favor do time egípcio.

Com a vitória, o Brasil somou três pontos e divide a ponta do Grupo B com Canadá e França, que também venceram em suas estreias, nesta quarta. Os franceses derrotaram a China, também por 3 sets a 0 (25/20, 25/21 e 25/17), porém com mais facilidade.

Atual vice-campeã da Liga das Nações (antiga Liga Mundial), a França será justamente a próxima adversária do Brasil. O jogo será disputado nesta quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). "Este confronto com a França está virando um clássico. Acredito que vai ser a uma boa partida de vôlei para todo mundo", projeta Lucão.

Outros resultados

Ainda pelo grupo do Brasil, o Canadá derrotou a Holanda por 3 a 0, com parciais de 25/15, 25/23 e 25/18. Pelas demais chaves, Camarões derrotou a Tunísia por 3 a 0 (25/20, 28/26 e 25/21), o Irã bateu Porto Rico também por 3 a 0 (25/19, 25/14 e 25/18), a Eslovênia superou a República Dominicana por 3 a 1 (22/25, 25/13, 25/13 e 25/17).

Atuais campeões da Liga das Nações, os russos venceram a Austrália por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/16). E a Polônia ganhou de Cuba por 3 a 1, com parciais de 25/18, 25/19, 21/25 e 25/14.

