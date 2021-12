Seleção masculina de handebol estreia no mundial nesta sexta

A seleção brasileira masculina de handebol estreia nesta sexta-feira, 11, no campeonato mundial. A equipe comandada por Washington Nunes enfrenta a atual campeã França, mesma adversária da primeira partida de dois anos atrás. As equipes estão no grupo A e o primeiro jogo do Brasil será realizado às 16h30 (horário da Bahia) na Mercedes-Benz Arena, na capital alemã.

Para a comissão técnica, a preparação foi positiva e a seleção está pronta para surpreender e buscar uma classificação inédita em mundiais. “Nosso objetivo é conquistar a melhor classificação da história. Com a mudança do sistema de competição, somente três seleções passam de fase, e, sinceramente, temos condições de estar entre os três melhores do nosso grupo”, afirma Nunes.

Segundo o craque e capitão da equipe Thiagus Petrus, esse mundial será muito difícil, mas está otimista em ajudar a seleção a alcançar uma boa colocação. “Nosso objetivo é alcançar a segunda fase e depois vamos ver o caminho. Estamos num grupo bem difícil, talvez o mais complicado, porém, temos grandes chances de brigar por uma das três vagas na segunda fase”, diz o lateral esquerdo.

adblock ativo