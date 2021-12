Seleção inicia treinos para estreia de Tite com Neymar, Renato Augusto e Paulinho

Somente cinco dias depois do primeiro ouro olímpico do futebol brasileiro, a seleção principal já iniciou a preparação para os dois próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Nesta quinta-feira, 25, Renato Augusto e Neymar, presentes na campanha do título no Rio, tiveram a companhia de Paulinho neste primeiro treino visando os confrontos diante de Equador e Colômbia.

Foi a primeira atividade da equipe na preparação para os confrontos que acontecerão dia 1.º, em Quito, e 6 de setembro, em Manaus. As partidas serão as primeiras da seleção sob o comando de Tite, contratado para substituir Dunga.

Além do treinador, estiveram presentes no treino realizado no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo, membros da nova comissão técnica, como o coordenador Edu Gaspar, o preparador físico Fábio Mahseredjian e o auxiliar Cléber Xavier.

"Fizemos um trabalho de 40 minutos separado em blocos de diferentes objetivos. Contamos com a ajuda de alguns garotos da base do Corinthians para realizar esse treino focado em conceitos técnicos e táticos da comissão", explicou Cléber. "Devido ao calendário de jogos desses atletas, em especial, essa ideia dos treinos serve para mantê-los em atividade, uma vez que jogaram na semana passada."

A presença de Neymar foi possibilitada pelo adiamento de sua reapresentação por parte do Barcelona. O atacante deveria voltar após a Olimpíada, mas a convocação de Tite adiou os planos, o que fará com que ele perca o confronto diante do Athletic Bilbao, este fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. Já a liberação de Renato Augusto e Paulinho, que atuam no futebol chinês, foi facilitada porque o campeonato local não terá partidas disputadas neste fim de semana.

O próximo a se juntar à seleção, aliás, também vem da China. O zagueiro Gil, do Shandong Luneng, se apresenta à equipe de Tite e inicia os trabalhos nesta sexta-feira, 26. A viagem para Quito está marcada para domingo, 28.

"Mais do que o cuidado com o bem-estar físico, eles (jogadores) mostram o comprometimento com o futebol e com o momento da seleção brasileira. Estando bem preparados, sem dúvida, vão dar melhor resposta em campo. Assim como os outros que seguem em treinamento", comentou Tite.

