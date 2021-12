Seleção inicia preparação para Copa América com treino físico leve

Os jogadores da Seleção Brasileira fizeram nesta terça-feira pela manhã, em Teresópolis, o primeiro treino de preparação para a Copa América do Chile. Foi uma atividade física leve, de 30 minutos, que na parte inicial consistiu em corridas pelos dois campos principais da Granja Comary. Os atletas se exercitaram sob frio, mas sem chuva - choveu a noite inteira na cidade serrana do Estado do Rio.

O preparador físico Fabio Mahseredjian dividiu os 18 jogadores de linha em três grupos, enquanto os três goleiros - Jefferson, Marcelo Grohe e Neto - treinavam sob o comando de Taffarel. O volante Luiz Gustavo, cortado na noite desta segunda-feira por causa de uma lesão no menisco do joelho direito, ainda não deixou a Granja Comary, mas sequer observava os treinamentos. A CBF ainda não anunciou o substituto.

À tarde haverá novo treinamento, desta vez com bola. Nele, Dunga pretende começar a desenvolver taticamente a equipe. A seleção brasileira fica em Teresópolis até a manhã de sábado. À tarde, já em São Paulo, faz no Allianz Parque o último treino antes do amistoso contra o México, domingo, no mesmo local.

A ida para Porto Alegre, local do segundo amistoso, dia 10 contra Honduras, no Beira-Rio, será na segunda-feira. No mesmo dia, à noite, Neymar se juntará ao grupo, já na cidade gaúcha.

A viagem da seleção brasileira para o Chile será no dia 12. Dois dias depois, a seleção brasileira estreia na Copa América, contra o Peru, em Temuco. Na primeira fase a equipe ainda enfrenta Colômbia e Venezuela.

