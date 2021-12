Seleção ficará completa com chegadas de Filipe Luis e Casemiro

O grupo de jogadores da seleção brasileira convocados para a Copa América Centenário finalmente ficará completo nesta segunda-feira. O lateral-esquerdo Filipe Luis, do Atlético de Madrid, e o volante Casemiro, do Real Madrid, se apresentam após disputarem no último sábado a decisão da Liga dos Campeões da Europa. Eles se juntarão ao elenco em Los Angeles, para onde a delegação retornou após o amistoso deste domingo contra o Panamá, em Denver.

A chegada dos dois últimos convocados que faltavam, porém, não significa que Dunga poderá contar com todos os 23 jogadores no treino marcado para a final da tarde desta segunda-feira, o primeiro da semana de estreia na Copa América Centenário - no sábado contra o Equador, no estádio Rose Bowl, em Pasadena (Califórnia). Isso porque o volante Rafinha Alcântara, que sente fortes dores musculares, continuará sem treinar em campo e ainda corre risco de corte.

O jogador do Barcelona será reavaliado novamente pelos médicos da seleção entre esta segunda e terça-feira. Dunga classificou a situação de Rafinha como "delicada", mas só vai dispensá-lo se não tiver mesmo outra alternativa. Para isso, porém, precisará do aval da Conmebol depois de entregar um relatório médico à entidade.

Caso precise fazer nova convocação, o treinador tem até 24 horas antes da estreia - portanto até as 23 horas de sexta-feira (no horário de Brasília) - para inscrever outro jogador. Suas opções, que estão na lista dos pré-convocados, são Wallace, volante do Grêmio, e Fernandinho, do Manchester City.

Se quiser ousar e chamar um jogador mais ofensivo, uma vez que conta com Casemiro, Dunga poderia optar pelos meias Felipe Anderson (Lazio) ou Paulo Henrique Ganso (São Paulo) e até mesmo pelo atacante Gabriel Jesus (Palmeiras), que não concorreu à vaga deixada por Douglas Costa por não ter visto americano, mas que, segundo seu clube, terá a situação resolvida até esta terça-feira.

Filipe Luis levou uma pancada na final da Liga dos Campeões e teve de ser substituído, mas, de acordo com o que avisou à comissão técnica da seleção, não preocupa.

