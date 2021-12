Seleção fica somente no empate com o Uruguai

Em um jogo bastante movimentado e com muitas chances de gol, Brasil e Uruguai empataram em 2 a 2 nesta sexta-feira, 25, na Arena Pernambuco, no fechamento da 5ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa-2018. A Seleção que colocou 2 a 0 com 25 minutos do 1º tempo, não conseguiu segurar o placar e quase sofreu a virada da Celeste na etapa final.

O empate manteve o Uruguai na vice-liderança, com 10 pontos, seguido pelo próprio Brasil, com 8 (confira a tabela completa abaixo).

As duas seleções voltam a campo na terça-feira, pela 6ª rodada. Sem Neymar, que cumprirá suspensão após receber o 2º cartão amarelo no torneio, o Brasil vai a Assunção encarar o Paraguai (4º, também com 8 pontos). Já o Uruguai recebe o Peru (8º, com 4) em Montevidéu.

O jogo

A tendência antes do jogo era que Brasil e Uruguai fizessem um clássico equilibrado e de poucos riscos, mas essa projeção foi por água abaixo logo aos 43 segundos, quando o Brasil abriu o placar com Douglas Costa, de biquinho, na entrada da pequena área, aproveitando um cruzamento da direita de Willian, após bela jogada individual na linha de fundo.

O tento empolgou o time e a torcida, e a Seleção pressionou o Uruguai por mais 20 minutos, com um bom toque de bola e aproveitando a velocidade de Willian, Neymar e Douglas Costa.

E a equipe acabou ampliando com Renato Augusto, aos 25, após receber enfiada de Neymar e dar um drible seco no goleiro.

A partida já parecia resolvida, mas o Uruguai reagiu logo. Aos 31, Álvaro Pereira lançou Sanchez, que ajeitou de cabeça para Cavani chutar forte, sem chances para Alisson, dando nova vida à Celeste.

E assim como o Brasil abriu o jogo logo no início do 1º tempo, o Uruguai tratou de retemperar a partida com um gol nos primeiros movimentos da etapa final. Aos 2 minutos, Luiz Suárez ganhou de David Luiz e chutou forte e cruzado, da esquerda, no canto esquerdo de Alisson.

O empate esfriou a Seleção e as arquibancadas pernambucanas. Focado, o Uruguai aproveitou o clima morno e passou a jogar em perigosos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pela marcação e posicionamento ofensivo avançados do Brasil.

Cavani e Suárez tiveram diversas chances de virar o marcador, mas não foram felizes nas finalizações. Já o Brasil, mesmo com as entradas de Phillippe Coutinho, Ricardo Oliveira e Lucas Lima, não conseguiu mais a mesma produção do 1º tempo. No fim, o 2 a 2 ficou até bom para a Seleção.

