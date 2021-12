Seleção Feminina viaja à França para estreia na Copa do Mundo

Após 15 dias de preparação, a equipe brasileira viaja rumo à França nesta quarta-feira, 5, para a disputa da oitava edição da Copa do Mundo Feminina de futebol.

O elenco segue direto para a cidade de Grenoble, onde estreará contra a Jamaica no próximo domingo, 9. Além de Grenoble, a seleção irá jogar nas cidades de Montpellier e Valenciennes, contra Austrália e Itália respectivamente.

A Copa do Mundo terá inicio no dia 7 de junho e se encerrará no dia 7 de julho. Um total de onze cidades diferentes sediarão partidas do torneio.

