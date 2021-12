Seleção feminina vence México na estreia da Copa CFA da China

A seleção brasileira feminina de futebol venceu a partida de reestreia do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Nesta quinta-feira, 19, a equipe nacional superou o México por 3 a 0, na sua estreia na Copa CFA da China, disputada no Yongchuan Sports Center Stadium, em Chongqing.

Os gols do Brasil na partida foram marcados por Marta, Bruna e Bia, sendo que Vadão escalou a seleção com a seguinte formação: Bárbara; Poliana, Bruna Benites, Rafaelle e Tamires (Rilany); Thaisa e Andressinha; Thaisinha (Milene), Bia, Marta e Gabi Zanotti (Adriana).

O primeiro gol da partida foi marcado por Marta, logo nos minutos iniciais do segundo tempo. A craque recebeu passe de Thaisinha, finalizou em cima da zaga adversária na primeira tentativa, mas marcou na segunda.

O segundo gol também contou com a participação direta de Marta, que cobrou falta para Bruna, que cabeceou para as redes, encobrindo a goleira adversária. O terceiro gol foi marcado por Bia, que finalizou forte. E a seleção mexicana ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti, chutando para fora.

Antes do duelo desta quinta-feira, o Brasil havia enfrentado o México pela última vez no final de 2015, quando aplicou uma goleada de 6 a 0 pelo Torneio Internacional de Natal.

No próximo sábado, às 6 horas (de Brasília), a seleção brasileira volta a campo para encarar a Coreia do Norte, na sequência da Copa CFA da China, novamente em Chongqing.

De volta à seleção, Vadão se viu envolvido em polêmica, pois jogadoras experientes se revoltaram com a demissão da antecessora Emily Lima, o que levou algumas delas, como Cristiane e Maurine, a decidirem se aposentar da equipe, forçando o treinador a reestruturar o elenco. Agora, no seu primeiro jogo nesse retorno ao comando do Brasil, conseguiu uma vitória.

