Seleção feminina vence a Itália e confirma vantagem em final

A seleção brasileira feminina de futebol segue com 100% de aproveitamento no Torneio Internacional de Manaus e vai disputar a final com vantagem de jogar pelo empate.

Na noite desta quarta-feira, o time brasileiro bateu a Itália por 3 a 1 na Arena da Amazônia, em Manaus. As duas seleções já entraram em campo classificadas e voltam a se enfrentar na final, no próximo domingo, às 18h45.

Em três jogos no torneio amistoso, o Brasil venceu Costa Rica (6 a 0), Rússia (4 a 0) e agora a Itália, fechando a primeira fase com nove pontos. O ataque marcou 13 gols e a defesa sofreu apenas um. As italianas, que já tinham vencido as duas primeiras partidas, se classificaram na segunda colocação, com seis pontos.

Mais cedo, na partida preliminar, a Rússia bateu a Costa Rica por 3 a 1. As duas equipes também voltam a se enfrentar no domingo na disputa do terceiro lugar, com vantagem do empate para as russas. O jogo começa às 16h30.

A seleção brasileira começou melhor nesta quarta e, depois de desperdiçar algumas oportunidades no ataque, Andressinha abriu o placar aos 30 minutos. A atacante aproveitou cruzamento de Bia pela esquerda e completou de cabeça, no contrapé da goleira Alessia.

No entanto, no último lance antes do intervalo, as italianas deixaram tudo igual. Bonasera invadiu a área e foi derrubada por Bruna. O pênalti foi marcado e Parisi bateu bem, deslocando a goleira brasileira Bárbara. Tudo igual.

Na segunda etapa, a partida ficou mais equilibrada e o Brasil mostrava dificuldades para vencer a retranca italiana, mesmo com as entradas das titulares Thaisa, Tamires e Debinha.

Mas foi justamente em um erro da boa defesa da Itália que o Brasil marcou o segundo gol. Aos 31 minutos, Fabi cruzou e a zagueira Bartoli desviou para o lado errado, marcando gol contra. Deu tempo ainda de ampliar aos 45 minutos, numa bola em velocidade que Debinha dominou e bateu cruzado.

