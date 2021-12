Seleção feminina perde e termina em 4º lugar na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei teve mais uma atuação ruim na fase final da Liga das Nações, que acontece em Nanquim, na China. Na disputa pela medalha de bronze, a equipe do técnico José Roberto Guimarães perdeu para a China por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/22 e 25/23 e fechou sua participação no torneio em quarto lugar.

No sábado, a equipe brasileira também teve um desempenho abaixo da média e perdeu por 3 a 0 para a seleção turca. As norte-americanas bateram as chinesas 3 a 1 e garantiram lugar na decisão.

Na disputa pelo bronze, a seleção brasileira entrou em quadra desfalcada da líbero, Suelen, que sofreu uma fratura na mão direita no sábado e não jogou. Gabiru foi sua substituta. De início, a equipe começou bem a partida.

O Brasil chegou a abrir vantagem de 8 a 6 no primeiro set. Foi quando a China pediu o primeiro tempo técnico e colocou sua equipe nos eixos. As chinesas acertaram o saque, começaram a pegar Gabi no bloqueio e viraram em 13 a 12.

Tandara, mais uma vez, demonstrou cansaço e errou bastante. Em um dos vacilos, a China abriu 16 a 12. Do outro lado, Zhu demonstrava estar inspirada e comandava as ações da adversária. Em um erro de ataque de Amanda, as chinesas fecharam em 25 a 18.

Mais uma vez o time brasileiro começou em vantagem o set seguinte, com 8 a 5. E novamente o técnico chinês parou o jogo e viu sua equipe reagir. O ataque do Brasil parou de funcionar, o saque não entrava mais e as chinesas, com o apoio dos torcedores, passaram a mandar no jogo. Fecharam em 25 a 22.

No terceiro, as equipes se revezaram na frente do marcador no início. Tandara e Gabi não estavam em um bom dia. Zé Roberto tentou colocar Rosamaria e Macris em quadra, mas também não funcionou. As chinesas não eram nem sobra daquela equipe que o Brasil atropelou por 3 sets a 0 na sexta-feira, em duelo pelo Grupo A, no início da fase final. Concentradas, conseguiram a revanche e fecharam em 25/23.

adblock ativo