Estadão Conteúdo Seleção feminina perde da Escócia e soma nove derrotas seguidas antes de Mundial

A Seleção Brasileira feminina de futebol sofreu a nona derrota consecutiva, nesta segunda-feira, ao perder para a Escócia por 1 a 0, na Pinatar Arena, em São Pedro de Pinatar, na Espanha. O jogo serviu de preparação para o Mundial da França, que vai ser disputado entre os dias 7 de junho e 7 de julho. A última vitória da seleção de Marta ocorreu em 29 de julho, contra o Japão, batido por 2 a 1, nos Estados Unidos.

O time do técnico Vadão vinha de oito derrotas consecutivas, sendo a última por 2 a 1 para a Espanha, em amistoso na sexta-feira, em Don Benito, também em solo espanhol. Antes disso, a equipe brasileira somou três resultados negativos no torneio amistoso She Believes, realizado nos Estados Unidos entre o final de fevereiro e o início de março. A equipe foi batida pela Inglaterra, por 2 a 1, pelo Japão, por 3 a 1, e pelas anfitriãs da competição, por 1 a 0.

Antes disso, em outros quatro amistosos, a seleção feminina acabou sendo superada pela França (3 a 1), pelas inglesas (1 a 0), pelo Canadá (1 a 0) e pelos Estados Unidos (4 a 1). Ou seja, se não disputar mais nenhum amistoso em seu período final de preparação ao Mundial, o time nacional vai fazer a sua estreia na competição, no dia 9 de junho, contra a Jamaica, em Grenoble, para encerrar um incômodo jejum e uma péssima série negativa. E o calendário da equipe brasileira no site da CBF aponta neste momento que o próximo jogo da seleção será justamente este contra as jamaicanas.

O Brasil começou a partida desta segunda-feira com um bom ritmo no ataque. Ao contrário das últimas partidas. O time do técnico Vadão teve a iniciativa e equilibrou as ações no primeiro tempo. As escocesas assustaram logo aos quatro minutos com uma cabeçada despretensiosa de Howard, que acertou o travessão.

Aos dez, o Brasil respondeu com Thaísa, em um bonito chute de longe, que saiu à direita de Alexander. Mais dois minutos e a escocesa Weir bateu falta com perigo. E a defesa brasileira sofria com as bolas alçadas na área. Aos 15, Little cruzou da direita e Beattie ganhou de cabeça, mas errou o alvo.

Dos 20 aos 26 minutos, o Brasil acumulou três ótimas chances de abrir o placar. Em bola lançada na área, Mônica foi rápida e desviou na trave. Na sequência, Marta fez lindo lançamento para Letícia Santos, que tocou por cima da goleira Alexander, mas acertou a trave. Por último, Geyse fez bom giro e encheu o pé, mas a goleira escocesa praticou boa defesa.

Depois da pressão, o Brasil caiu de rendimento e sofreu o castigo. Aos 37 minutos, Arnot fez boa jogada pela direita e cruzou para o aproveitamento de Little no meio da zaga: 1 a 0.

O segundo tempo foi muito fraco. Sem criatividade, o Brasil tentou pressionar, mas não chegou a incomodar a zaga escocesa. Ao sentir a falta de força das brasileiras, o time europeu passou a atuar no contra-ataque. Marta, bem marcada, pouco apareceu e as chances ofensivas se tornaram raras.

O jogo melhorou nos minutos finais. Em rápido contra-ataque, Weir foi lançada, demorou para finalizar e viu Aline sair arrojada do gol. O Brasil teve a última oportunidade com Andressa Alves. A canhota invadiu a área, mas bateu em cima de Alexander.

Neste ano, a Escócia participará pela primeira vez na história de um Mundial Feminino e integrará o Grupo D com Inglaterra, Japão e Argentina. Já as brasileiras integrarão o Grupo C e, após estrear contra a Jamaica, terá pela frente a Austrália no dia 13 de junho, em Montpellier, e fechará a sua campanha contra a Itália, no dia 18, em Valenciennes.

