Seleção feminina leva virada da Sérvia e perde a 1ª no Grand Prix

Depois de fazer um grande início no Grand Prix, a seleção brasileira feminina de vôlei sofreu nesta sexta-feira sua primeira derrota na competição. Diante da Sérvia, adversária que venceu no domingo, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães chegou a abrir 2 sets a 0 no placar, mas sofreu uma dura virada na sequência. As sérvias fecharam o jogo por 3 sets a 2, com parciais de 16/25, 29/31, 25/19, 25/19 e 18/16, em Macau, na China.

A ponteira Brankica Mihajlovic, que já defendeu o Unilever/Rexona na Superliga no Brasil, e a oposta Tijana Boskovic foram os destaques da partida. Com o brilho da dupla, a Sérvia conquistou sua primeira vitória na competição. A equipe europeia vinha de três derrotas seguidas, quatro se contar o último resultado da competição passada.

Zé Roberto escalou a seleção brasileira nesta sexta com Dani Lins, Sheilla, Fê Garay, Natália, Thaisa, Fabiana e a líbero Camila Brait. Mari Paraíba e Naiane ficaram de fora da lista e Jaqueline fez sua estreia na competição, após ser desfalque nos três jogos disputados no Rio de Janeiro.

Com esta formação, o Brasil venceu os dois primeiros sets, sem maiores sobressaltos. No primeiro, as brasileiras aproveitaram os erros e a desconcentração das sérvias para abrir boa vantagem. A equipe europeia reclamou no início de lances polêmicos porque as partidas em Macau não contam com o recurso do desafio, que mostra em replay lances duvidosos.

O segundo set foi o mais equilibrado da partida, apesar de o Brasil ter liderado a parcial durante quase todo tempo. As sérvias apertaram no fim, mas não resistiram. Porém, ganharam confiança e tiveram um início fulminante no terceiro set. Chegaram a exibir vantagem de seis pontos no placar. A situação se repetiu na quarta parcial.

No quinto e decisivo set, a Sérvia praticamente não deu chances ao Brasil. Jaqueline até tentou estimular a reação das brasileiras em quadra, mas as europeias já tinham boa vantagem no placar e fecharam o jogo com um 18/16.

A seleção brasileira volta à quadra na madrugada de sábado para enfrentar a Bélgica. A partida está marcada para as 3h30 (horário de Brasília).

