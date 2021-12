Seleção feminina estreará na Copa América contra a Argentina, dia 5

O Conmebol divulgou nesta segunda-feira, 19, a ordem dos confrontos da primeira fase da Copa América de futebol feminino, que acontecerá no Chile. No Grupo B, a seleção brasileira estreará contra a Argentina, no dia 5 de abril, no estádio Coquimbo.

Dois dias depois, no mesmo local, o Brasil terá pela frente o Equador. Ainda jogará no dia 11 contra a Venezuela e no dia 13 fecha sua participação na fase de grupos contra a Bolívia.

No Grupo A estão Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Peru. A primeira fase começa em 4 de abril e vai até o dia 13. Pelas regras, as duas melhores seleções de cada chave avançam para o quadrangular final, quando jogarão entre si. Quem fizer mais pontos vence a competição.

A Copa América classifica duas seleções para a Copa do Mundo da França, em 2019. O terceiro colocado terá o direito de disputar a repescagem com uma seleção da Concacaf. As duas melhores seleções também se garantem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e os quatro mais bem classificados vão aos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

