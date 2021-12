Seleção feminina empata com Canadá no último amistoso antes de Tóquio

A seleção brasileira feminina de futebol não saiu do 0 a 0 com o Canadá, no último teste preparatório antes da Olimpíada e Tóquio (Japão), realizado nesta segunda-feira, 14, em Cartagena (Espanha). Na próxima sexta, 18, a técnica Pia Sundhage convocará 18 jogadoras e quatro suplentes da seleção que representará o pais na Tóquio 2020.

No amistoso desta segunda, Pia fez três mudanças em relação à equipe que venceu a Rússia na última sexta, 11. A zagueira Bruna Benites atuou como lateral-direita, no lugar de Letícia Santos. A zagueira Erika, poupada na vitória sobre a Rússia, voltou a campo nesta tarde. No meio, Julia Bianchi entrou na vaga antes ocupada por Formiga, lesionada.

A partida foi muito equilibrada, sem chances claras de gol. Aos 19 minutos, a volante Andressinha ganhou uma dividida na entrada da área e arriscou. O chute forte passou por cima do gol canadense. Aos 29, Marta foi ao fundo e cruzou para a centroavante Bia Zaneratto. A jogadora do Palmeiras finalizou sob pressão da zaga adversária e mandou para fora. Aos 36, o Canadá chegou bem. Deanne Rose foi lançada em velocidade, dividiu com a goleira Bárbara e arriscou um chute sem sucesso. Aos 43, no lance mais perigoso do Canadá, Fleming arriscou de longe e Bárbara desviou com um tapinha. .

Na etapa final, o jogo ficou um pouco mais aberto e surgiram as melhores oportunidades. Aos oito mimutos, o Canadá teve a chance com Quinn. Ela aproveitou o corte errado e obrigou a goleira brasileira a salvar. Aos 39, de novo o Canadá: Zadorsky cabeceou firme depois da cobrança do escanteio e mandou a bola na trave direita do gol brasileiro. Aos 43, o Brasil ainda teve tempo para responder. A meia Duda tocou para Júlia e recebeu de volta para bater forte de primeira. A bola passou raspando a trave direita do gol do Canadá.

Tóquio 2020

A seleção feminina estreia na Olimpíada no dia 21 de julho, em Miyagi (Japão). O segundo jogo será contra a Holanda, na mesma cidade, em 24 de julho. A equipe encerra a fase de grupos na cidade de Saitama (Japão), em 27 de julho, contra a Zâmbia.

