Seleção feminina de vôlei supera a Itália de virada no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com uma vitória de virada na terceira semana do Grand Prix. Nesta sexta-feira, em Ancara, na Turquia, a equipe dirigida por José Roberto Guimarães derrotou a Itália por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/22, 25/13 e 25/22, em 1 hora e 59 minutos.

Após vencer os três jogos no grupo disputado no Rio, o Brasil caiu de rendimento na semana seguinte, em Macau, quando perdeu dois três confrontos. Assim, chegou para a última semana da fase de classificação do Grand Prix em quarto lugar na classificação geral.

Por isso, o Brasil precisa conquistar bons resultados na etapa de Ancara para assegurar a sua presença na fase final do Grand Prix, que reunirá seis seleções, sendo as cinco melhores da fase classificatória, além da anfitriã Tailândia - as finais estão marcadas para Bangcoc, entre 6 e 10 de julho.

Nesta sexta-feira, 24, o Brasil voltou a oscilar em quadra, mas assegurou a vitória, liderado pela boa atuação de Natália, que fez 17 pontos, quatro a mais do que Fernanda Garay.

Além disso, acabou pesando o excesso de erros da Itália, o que rendeu 36 pontos para a seleção - o Brasil só cedeu 14 desse modo. Mas o grande destaque da partida foi a italiana Paola Ogechi Egonu, de apenas 17 anos, que fechou o confronto com 26 acertos.

E liderada por Egonu, a Itália venceu o equilibrado primeiro set, por 26/24. Nesa parcial, as italianas tiveram um início melhor, mas depois as brasileiras reagiram, chegando a liderar o placar por 19/17. Só que a vantagem não foi mantida e a equipe acabou sendo batida.

O revés não foi sentido, tanto que o Brasil controlou o placar no equilibrado segundo set. A seleção foi aos dois tempos técnicos em vantagem - 8/5 e 16/13 -, sem permitir a reação das adversárias, triunfando por 25/22.

O terceiro set do duelo foi um passeio brasileiro. Liderada por Natália, que inclusive fez o último ponto da parcial, a seleção foi abrindo vantagem confortável, chegando a liderar o marcador por 20/9 e fechando o set em 25/13.

Na quarta parcial, porém, os erros das brasileiras voltaram a aparecer. E as italianas aproveitaram os vacilos para fazerem 14/7. A partida, portanto, se encaminhava para o tie-break, mas aí a seleção se recuperou. Com ótimo desempenho no bloqueio e os ataques de Natália, o Brasil empatou o placar em 19/19 e assegurou o triunfo por 25/22.

Zé Roberto escalou Dani Lins, Sheilla, Fê Garay, Natália, Thaisa e Fabiana, além da líbero Léia como titulares. Depois, durante o duelo, ele promoveu as entradas de Juciely, Jaqueline, Roberta, Tandara e Camila Brait.

Após a vitória desta sexta-feira, a seleção brasileira volta a jogar em Ancara neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), quando vai encarar a Bélgica. No domingo, a adversária será a anfitriã Turquia.

adblock ativo