Seleção feminina de vôlei se recupera e volta a vencer na Copa do Mundo

Um dia depois da derrota em cinco sets para a China, a seleção brasileira feminina de vôlei se recuperou na Copa do Mundo, que está sendo disputada no Japão, e venceu nesta segunda-feira, 23, a República Dominicana por 3 sets a 1 - com parciais de 25/16, 23/25, 25/19 e 25/22 -, pela sétima rodada, na cidade de Sapporo. A ponteira Gabi se destacou no confronto e foi a maior pontuadora, com 21 acertos.

Na classificação geral, o Brasil segue em sexto lugar, com 12 pontos (quatro vitórias e três derrotas). A China, que venceu os Estados Unidos por 3 sets a 0, é a única equipe invicta e lidera a competição, com 20. As norte-americanas estão em segundo, com 17 pontos, a Holanda em terceiro, com 16, a Rússia em quinto, com 13, e a Sérvia em sexto, com 12, mas com um saldo de sets melhor do que as brasileiras.

O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães volta à quadra nesta terça-feira, às 7h20 (de Brasília), contra o Japão, pela oitava rodada - são 11 no total. Será o terceiro e último jogo em Sapporo. Os três últimos duelos pela Copa do Mundo (contra Camarões, Coreia do Sul e Rússia) serão na cidade de Osaka.

Além de Gabi, a oposta Lorenne, com 18 acertos, se destacou na partida pela seleção brasileira, que começou o jogo com Macris, Lorenne, Amanda, Gabi, Mara e Bia, além da líbero Leia. Ainda entraram Roberta, Sheilla, Fabiana e Drussyla. Pelo ado da República Dominicana, a oposta Martinez foi quem mais pontuou, com 19 pontos.

Lorenne elogiou a postura do grupo. "Foi uma boa vitória. O jogo de hoje (segunda-feira) foi entre duas equipes que se conhecem bem e nossas partidas contra a República Dominicana são sempre equilibradas. Nosso saque funcionou e conseguimos quebrar o passe das dominicanas. Também gostei da atitude do time. A Copa do Mundo é uma competição longa e cada jogo é uma decisão. Agora vamos pensar no duelo contra o Japão", disse.

Zé Roberto Guimarães falou da dificuldade de enfrentar a República Dominicana e destacou a importância do resultado. "Fiquei feliz pela vitória. Sabíamos que seria uma partida difícil como tem sido todas contra a República Dominicana. Nosso time tem evoluído a cada jogo e se apresentou bem em alguns fundamentos. Estava preocupado com esse jogo porque ontem tivemos uma partida de cinco sets contra a China", comentou o técnico, que ainda comentou sobre o duelo contra o Japão.

"Agora vamos pensar no jogo contra o Japão que fez uma excelente partida diante dos Estados Unidos e valorizou cada ponto. Jogar contra o Japão é sempre muito complicado pelo sistema defensivo, pela habilidade das jogadoras japonesas, e a agressividade que elas têm no saque. Vamos nos preparar para mais um jogo difícil", completou.

