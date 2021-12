Seleção feminina de rugby vence duas vezes em torneio de Dubai

A seleção feminina de rugby sevens venceu dois dos três jogos que disputou nesta sexta-feira, 2, no Emirates Invitational, torneio amistoso realizado em Dubai (Emirados Árabes). A competição serve de preparação para a Olimpíada de Tóquio (Japão) e é transmitida ao vivo no canal do torneio no YouTube.

As Yaras, como é conhecida a seleção brasileira, estrearam com derrota para o Canadá por 36 a 14. Em seguida, venceram o time "B" da França por 19 a 14. Por fim, atropelaram o Japão: 31 a 19. O Brasil ocupa o quarto lugar, entre sete seleções, com os mesmos sete pontos da França "A", que fica à frente no saldo de pontos. As canadenses e as norte-americanas, com nove pontos, dividem a liderança. O campeão será conhecido em pontos corridos.

As brasileiras voltam a campo neste sábado, 3, a partir das 2h (horário de Brasília), para os últimos três jogos do Emirates Invitational. Primeiro as Yaras enfrentam o Quênia. Depois, às 6h46, o duelo é contra os Estados Unidos. A participação do Brasil chega ao fim às 10h26, diante da França "A".

A classificação do Brasil para os Jogos de Tóquio no rugby feminino foi alcançada em 2019, com a conquista do Campeonato Sul-Americano, em Lima (Peru). Em 2016, na Olimpíada do Rio, as Yaras ficaram em nono lugar entre 12 seleções.

