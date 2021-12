Seleção Feminina de Rugby participa de torneio de olho nas Olimpíadas 2020

A Seleção Brasileira Feminina de Rugby disputa, nos dias 1º e 2 de junho, o Torneio Pré-Olímpico de Lima, no Peru. A competição dará uma única vaga, em todo continente americano, para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Dez seleções da América do Sul disputam. O Brasil está no grupo A (Peru, Paraguai, Venezuela e Guatemala). No grupo B estão Argentina, Chile, Uruguai, Costa Rica e Colômbia. Após os confrontos entre as equipes do mesmo grupo, as duas melhores de cada lado se classificam para as semifinais. A final, além do título, garante também a vaga olímpica.

No sábado, o primeiro desafio do Brasil será diante da Venezuela, às 12h22. Na sequência as Yaras encaram a Guatemala, às 13h46, e o Paraguai, às 15h34. Já no domingo, o último jogo da fase de grupos é contra o Peru, às 12h.

A transmissão dos jogos será feita no canal do You Tube da Federação Peruana de Rugby.

