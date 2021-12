Seleção feminina de handebol vence Cuba na estreia no Pan de Lima

Dois dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, a seleção brasileira feminina de handebol entrou em ação para a sua estreia em Lima e derrotou Cuba por 29 a 20, nesta quarta-feira, iniciando com triunfo a busca pelo título que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

A seleção feminina do Brasil é favorita ao ouro no handebol, tanto que não perde uma partida no Pan desde 1995, sendo a atual pentacampeã do torneio. E agora vai buscar ampliar essa série invicta nesta quinta-feira, quando terá pela frente o Canadá, a partir das 22h30 (horário de Brasília). Depois, no sábado, em seu último jogo no Grupo A, terá pela frente Porto Rico, às 20 horas.

Apesar da vitória desta quarta-feira ter sido por um placar folgado, o início do duelo não foi fácil para o Brasil, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 e depois por 5 a 3. Mas a seleção conseguiu reagir ainda no primeiro tempo, virando para 7 a 6, assumindo a dianteira do placar. E foi ao intervalo com confortáveis 14 a 9.

Esse domínio se repetiu no segundo tempo, a ponto de o técnico Jorge Dueñas ter dado descanso a algumas titulares nos minutos finais. Nada, porém, que impedisse o confortável triunfo, ainda que com um susto no começo, por 29 a 20. Onze das 12 jogadoras de linha do Brasil fizeram gols, com destaque para Bruna de Paula, que marcou seis vezes.

