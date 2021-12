Seleção feminina de basquete fará 3 amistosos contra Cuba antes do Sul-Americano

A seleção brasileira feminina de basquete fará três amistosos antes de embarcar para a Venezuela, onde disputa o Campeonato Sul-Americano a partir do próximo dia 21 de maio. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou jogos contra Cuba nos próximos dias 12, 14 e 15. O primeiro será em Recife (PE), enquanto os demais em Campinas (SP).

A equipe, desfalcada de Clarissa, Erika e Damiris, as três brasileiras que deverão jogar a WNBA, se apresenta ao técnico Antonio Carlos Barbosa na próxima segunda-feira, em Campinas. O time treinará por apenas uma semana antes do amistoso do dia 12, terça-feira, no Ginásio do SESC Santo Amaro, em Recife.

Depois o elenco volta para Campinas para jogar contra Cuba novamente na quinta e na sexta-feira no ginásio do clube Concórdia, mesmo local onde realizará seus treinamentos. "Esse será o nosso primeiro teste com a seleção e temos alguns nomes que não estiveram nas ultimas convocações. O Sul-Americano deixou de ser aquela competição que ganhávamos de maneira tranquila e vem sendo cada vez mais disputado. Nós não perdemos o nosso favoritismo, mas tivemos evoluções como a Argentina, Venezuela e Chile", comenta o treinador.

No Sul-Americano de Barquisimeto, o Brasil estreia no dia 21 de maio, quinta-feira, diante do Uruguai. Depois, na sequência, encara Chile, Colômbia e Paraguai. Os dois primeiros do grupo se garantem na Copa América de 2017 e avançam à semifinal.

