Seleção faz treino fechado no CT do Grêmio e ainda não conta com Cássio

A seleção brasileira fez nesta terça-feira, 25, em Porto Alegre, um treino fechado no CT do Grêmio para se preparar para a partida da próxima quinta, contra o Paraguai, pelas quartas de final da Copa América. A atividade foi a primeira comandada pelo técnico Tite já com ênfase no próximo adversário, já que somente na noite desta segunda-feira o confronto foi definido.

>>Brasil e Paraguai mudam local de treinos para preservar gramado de estádio

A comissão técnica de Tite analisava os três possíveis rivais na próxima fase (Paraguai, Equador e Japão) antes de saber quem seria o rival na quinta, 27. A partir de agora, os trabalhos passam a ser voltados para as características do oponente, principalmente com o objetivo de aprimorar o posicionamento ofensivo para superar a forte defesa que o Paraguai deve armar.

As imagens do trabalho divulgadas pela CBF TV mostram novamente a presença do volante Fernandinho no treino. Recuperado de dores no joelho direito, o jogador do Manchester City voltou a participar da atividade, desta vez sem uma proteção no local lesionado. Com Casemiro suspenso pelo segundo cartão amarelo, Fernandinho é quem será o substituto para a partida contra o Paraguai.

O trabalho no CT do Grêmio não contou com a presença do goleiro Cássio. O jogador do Corinthians sofreu uma lesão no quadril no domingo, permaneceu somente no hotel na última segunda-feira e nesta terça foi ao CT do Grêmio, mas se dedicou mais a exercícios na área interna para acelerar a sua recuperação. A tendência é ele não ter condições para ser relacionado para a partida.

A seleção brasileira fecha a preparação para o jogo contra o Paraguai na tarde desta quarta. O último treino, na Arena do Grêmio, deve ser aberto à imprensa por apenas 15 minutos. A escalação do Brasil deve ter na quinta: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Fernandinho, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Everton e Roberto Firmino.

