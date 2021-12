Seleção faz treino fechado em Santiago e Dunga não dá pistas sobre time titular

A Seleção Brasileira fez um treinamento fechado nesta terça-feira, 6, em Santiago. O técnico Dunga só permitiu o acesso da imprensa na parte final da atividade, realizada no estádio da Universidad Católica. Assim não foi possível observar nada além de alguns jogadores fazendo finalizações, enquanto que a maioria do grupo fazia alongamento.

Dunga não deu pistas da equipe que enfrentará o Chile, nesta quinta, 8, no estádio Nacional, na estreia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia. A tendência é que o time titular serja o seguinte: Jefferson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz e Filipe Luis; Luiz Gustavo, Fernandinho, Willian e Oscar; Douglas Costa e Hulk.

Ao fim da atividade, enquanto o goleiro Jefferson dava autógrafos a cerca de 30 crianças da escolinha da Universidad Católica que tiveram acesso às arquibancadas, Dunga e o restante da comissão técnica receberam uma delegação da Cruz Vermelha.

No jogo contra o Chile, a Seleção vai fazer uma ação beneficente, doando as camisas dos jogadores para serem leiloadas, com renda para as vítimas do terremoto ocorrido no país em setembro. O Brasil jogará com uma camisa diferente - terá o escudo da CBF e o da Federação Chilena.

