Seleção estreia sem Arthur, mas com Firmino no time titular

Roberto Firmino foi confirmado no ataque do Brasil, que enfrenta nesta sexta-feira, 14, a Bolívia na abertura da Copa América, enquanto que o meia Arthur é dúvida e o segundo goleiro, Ederson, sofreu uma lesão que o tira do banco de reservas mas não do torneio.

O atacante do Liverpool será titular na equipe de Tite, conforme confirmou Cleber Xavier, o auxiliar-técnico. De acordo com o último treino desta quinta, Firmino fará parte do trio ofensivo com David Neres (Ajax/HOL) e Richarlison (Everton/ING).

Tite antecipou que Arthur (Barcelona/ESP), que ainda se recupera de uma lesão, não vai começar jogando contra os bolivianos, mas provavelmente ficará à disposição no banco.

"O Arthur ontem iniciou trabalho físico, respondeu muito bem, se sentiu muito seguro. Hoje treinará junto com o grupo, vamos aguardar como vai ser a resposta dele em campo. A partir disso passaremos uma posição ao treinador com relação ao aproveitamento no jogo de amanhã" contra a Bolívia, disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

Ele também falou sobre o goleiro reserva: "Ontem no final do treino o goleiro Ederson sentiu dores na panturrilha direita, confirmamos uma pequena lesão muscular e ele está fora do jogo", explicou Lasmar.

"Mas acreditamos que ele tem tempo hábil para se recuperar, de cinco a sete dias. Então não há situação de corte", acrescentou o médico sobre o goleiro do Manchester City.

Cassio, do Corinthians, vai assumir o posto de segundo goleiro na abertura da Copa América nesta sexta, às 21h30 (pelo horário de Brasília), no estádio do Morumbi em São Paulo.

O titular continua sendo o atual campeão da Champions League, Alisson (Liverpool/ING).

