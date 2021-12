Seleção estreia na Copa do Mundo com novas apostas

Reformulação é a palavra de ordem da seleção brasileira de futebol feminino, que estreia nesta terça-feira, 9, na Copa do Mundo. Após o estabelecimento de uma seleção fixa pela CBF no final do ano passado, o time que enfrenta a Coreia do Sul, às 20 horas, apresenta novidades também em campo.



Entre as novas apostas na equipe canarinho, duas devem começar como titulares na estreia desta terça. Na defesa, Géssica, de 24 anos, foi convocada pela primeira vez na carreira e deve estar entre as 11 em sua primeira partida. A atleta, que joga na Ferroviária-SP, é colega de time da volante Thaisa, que também será titular.



Na armação das jogadas, o técnico Vadão deve apostar na caçula da seleção, Andressa. A meia de 20 anos foi capitã no Mundial do Sub-20 do ano passado e foi convocada para o Torneio Internacional de Brasília, em dezembro, se destacando nas bolas paradas.



Mesclando com as atletas mais jovens, a seleção conta com suas jogadoras mais experientes para equilibrar o time. A baiana Formiga, 37, e a atacante Cristiane, 30, provavelmente vão iniciar a partida. Além disso, a seleção aposta na liderança de Marta, cinco vezes eleita melhor do mundo, para buscar uma boa campanha no Canadá.



Reformulação



Após um mau resultado na Copa do Mundo de 2011 na Alemanha, quando o Brasil foi eliminado nas quartas, a Seleção iniciou um processo de reformulação no elenco. Com o técnico Vadão, contratado em abril do ano passado, as meninas conquistaram o sexto título da Copa América em setembro do mesmo ano.



Entretanto, foi em dezembro de 2014 que a seleção feminina ganhou um novo fôlego. A CBF anunciou a criação de uma seleção permanente, com a entidade pagando salários às jogadoras convocadas. Na época, o técnico Vadão elogiou o apoio da entidade, mas lamentou a falta de patrocinadores e um campeonato forte no país para tornar a modalidade sustentável.



Em campo, o Brasil vai encarar um adversário sem muita tradição no futebol feminino. Vadão ressaltou a importância de tomar cuidado com a rapidez do time: "A Coreia do Sul tem uma defesa muito sólida e é rápida na saída para o contra-ataque".

