Seleção enfrenta Peru pela segunda rodada das Eliminatórias

A seleção entra em campo nesta terça-feira (13) para enfrentar a seleção peruana em Lima pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (Catar).

A partida, programada para iniciar às 21h (horário de Brasília) no estádio Nacional (Lima), não terá transmissão na TV aberta, pela primeira vez desde 2017, após a Globo recuar das negociações pelo direitos de difusão. O serviço de streaming EI Plus, da Turner, será a única opção de transmissão no país.

Expectativa positiva

Para o jogo desta terça a expectativa é a melhor possível, em especial após uma estreia na qual, mesmo diante de um adversário frágil (Bolívia), o Brasil apresentou bom jogo coletivo, com muitos gols e liberdade para as individualidades aparecerem.

Sem problemas físicos para escalar sua equipe, a tendência é que o treinador opte por iniciar o jogo contra o Peru com o mesmo time que goleou os bolivianos por 5 a 0: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.

