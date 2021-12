Seleção enfrenta a Colômbia com o retorno de Neymar

Cinco de junho de 2019. Neymar entra em campo pela Seleção Brasileira para o amistoso contra o Qatar, em preparação para a Copa América, e fica por apenas 22 minutos em campo. Uma lesão no ligamento lateral externo do tornozelo direito o deixaria no departamento médico por quatro semanas.

O Brasil venceria aquele jogo por 2 a 0 e, mais tarde, conquistaria também a Copa América, ao vencer a seleção peruana na final por 3 a 1, sem Neymar. Cinco de setembro de 2019. O técnico do time canarinho, Tite, anuncia que Neymar está pronto para jogar o amistoso desta sexta-feira, 6, contra a Colômbia, às 21h30 (da Bahia), em Miami (EUA), e afirma que o atacante do PSG é “indispensável” para a Seleção.

Nesse espaço de três meses sem atuar, algumas coisas mudaram na vida do jogador. Desde a acusação de estupro feita por Nájila Andrade, antes mesmo da lesão, ao imbróglio envolvendo Barcelona e PSG, Neymar não deixou as capas dos jornais, mesmo sem entrar em campo. Atualmente, o inquérito sobre a acusação foi arquivado, a pedido do Ministério Público de São Paulo, e, após o fechamento da janela de transferências na França, o brasileiro fica mesmo no clube de Paris. O clima, no entanto, não parece ser dos melhores. Apesar de Leonardo, diretor de futebol do PSG, ter afirmado ontem que tentará deixar Neymar “confortável”, informações divulgadas pela imprensa dão conta de que o atleta ignora o executivo nos corredores do clube.

Na Seleção Brasileira, entretanto, o lugar para o “top 3 do mundo”, nas palavras de Tite, permanece guardado. Durante os treinamentos, Neymar foi testado tanto na ponta como no meio, mas nunca esteve entre os reservas. Ainda assim, o treinador admite se preocupar com a situação envolvendo o camisa 10 e o Paris Saint-Germaint. “Preocupa, sim. Torço para que isso se resolva, mas é uma variável que não está em minha alçada. Mais do que isso, de vê-lo em campo, aqui, não tenho ingerência”, comentou o treinador.

Os números da Seleção com Neymar são relativamente melhores do que sem ele. Quando esteve em campo, o atacante participou de 50% dos gols do time, seja com gols ou assistências, de acordo com informações da comissão técnica do Brasil. A média de gols também aumenta. Em competições, Neymar esteve em campo em 46 oportunidades, desde que estreou pela Seleção. Ao todo, foram 102 gols, que resultam na média de 2,21 tentos por partida. Sem ele, foram 26 gols em 14 jogos, com uma média de 1,85.

Ainda assim, o brasileiro esteve fora de 15 das 42 partidas disputadas na ‘Era Tite’, contando com amistosos, e nem sequer é o artilheiro no período. Gabriel Jesus, com 18 gols, ocupa a liderança. Neymar é o segundo, com 14. Na Copa América, disputada sem o camisa 10, o Brasil balançou as redes em 13 oportunidades, e sofreu apenas um gol. O jogo contra a Colômbia é o primeiro do Brasil após a conquista do título sul-americano.

A vaga de titular na Seleção e o título de melhor goleiro do mundo. Ederson, escalado para o jogo com a lesão de Alisson, terá uma sequência para mostrar por que está disputando essas duas coisas.

Em entrevista coletiva na última quarta-feira, o arqueiro do Manchester City afirmou que “espera que os jogadores que puderem começar façam um bom jogo”. No entanto, exaltou Alisson, o titular, e admitiu que o jogador do Liverpool, hoje está um passo à frente dele nas disputas.

Vinícius Júnior

Em baixa no Real Madrid, o atacante Vinícius Júnior foi elogiado por Tite. Segundo o treinador da Seleção Brasileira, é natural que haja um processo de adaptação ao futebol Europeu, e aproveitou para elogiar a versatilidade dele. O atleta é visto como alternativa na ausência de Neymar.

