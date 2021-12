Seleção do Brasileiro tem só um do grupo de Felipão

Dos 11 melhores jogadores do Brasileirão, só um parece estar nos planos de Felipão para a Copa do Mundo do ano que vem. Nesta sexta-feira, 29, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a seleção do campeonato e a lista tem em Dedé, zagueiro do Cruzeiro, o único jogador que já foi convocado por Scolari. Everton Ribeiro venceu como craque do Brasileirão.

O campeão Cruzeiro domina a lista, com quatro dos 11 jogadores, além do técnico Marcelo Oliveira e do craque do torneio. Entraram na relação o goleiro Fábio, o zagueiro Dedé, o volante Nilton e o meia Everton Ribeiro. Atual vice-líder o Atlético-PR tem o zagueiro Manoel, o veterano Paulo Baier e o artilheiro do Brasileiro, o atacante Ederson.

Outros times que brigam por vaga na Libertadores, o Grêmio cedeu o lateral-esquerdo Alex Telles (até ano passado jogador do Juventude na Série D) e o Goiás teve escolhido o atacante Walter, destaque na competição pelas boas atuações, mas também pela forma física - o jogador aparenta estar acima do peso.

O único dos primeiros colocados que não tem nenhum jogador na seleção é o Botafogo do holandês Seedorf. Completam o time Elias, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, e o lateral-direito Marcos Rocha, do Atlético Mineiro.

Num ano de poucos jovens jogadores surgindo com destaque, o prêmio de revelação ficou com o atacante do Atlético-PR Marcelo, que disputou o Campeonato Brasileiro pela quinta vez na carreira, sendo que duas dessas participações foram na Série B.

Com relação à seleção do Brasileirão de 2012, apenas Marcos Rocha foi mantido para o time desse ano. Na temporada passada a equipe tinha, do meio para frente, Paulinho, Jean, Lucas, Ronaldinho Gaúcho, Fred e Neymar. Todos, exceção a Ronaldinho, venceram a Copa das Confederações com a seleção.

CONFIRA A SELEÇÃO DO BRASILEIRO:

GOLEIRO - Fábio (Cruzeiro)

LATERAL-DIREITO - Marcos Rocha (Altético Mineiro)

ZAGUEIRO - Dedé (Cruzeiro) e Manoel (Atlético Paranaense);

LATERAL-ESQUERDO - Alex Telles (Grêmio);

VOLANTES - Nílton (Cruzeiro) e Elias (Flamengo);

MEIAS - Everton Ribeiro (Cruzeiro) e Paulo Baier (Atlético Paranaense);

ATACANTES - Walter (Goiás) e Ederson (Atlético Paranaense);

TÉCNICO - Marcelo Oliveira (Cruzeiro);

REVELAÇÃO - Marcelo (Atlético Paranaense);

CRAQUE - Everton Ribeiro (Cruzeiro).

