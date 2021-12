Seleção deve voltar à Bahia pelas Eliminatórias da Copa

Aprovada pela CBF por conta da Olimpíada, a Fonte Nova vai receber a Seleção Brasileira mais uma vez, agora durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

"Estamos em negociação com a CBF. A receptividade da torcida baiana e o resultado que a Seleção teve aqui deixaram eles muito agradados. Até como reconhecimento, a ideia é trazer a equipe de volta para cá. Vamos trabalhar para receber uma das partidas do início do ano que vem pelas Eliminatórias", revelou o diretor de marketing da arena, Marcos Cidreira.

O dirigente não deu maiores detalhes, mas a negociação deve ser fechada, segundo ele, em até um mês.

O primeiro duelo em casa do Brasil pelas Eliminatórias no ano que vem será contra o Paraguai, marcado previamente para o final de março. A Conmebol ainda não confirmou data e horário do jogo.

Durante a Olimpíada, o Brasil jogou em Salvador contra a Dinamarca, pela última rodada da fase de grupos. A Seleção, que vinha de dois empates sem gols, venceu por 4 a 0 e garantiu vaga para brigar pela medalha de ouro.

No ano passado, a Seleção também jogou na Fonte Nova e se deu bem. Foi contra o Peru, em 17 de novembro, pela 4ª rodada das Eliminatórias. A equipe, comandada na época por Dunga, venceu por 3 a 0 - gols Douglas Costa, Renato Augusto e Filipe Luís. Foi a penúltima vitória do técnico até a sua demissão neste ano.

