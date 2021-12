Seleção de vôlei masculino bate Alemanha em preparação para Mundial

A seleção brasileira de vôlei masculino venceu a Alemanhã nesta sexta-feira, 7, na reta final de preparação para o Campeonato Mundial. A equipe do técnico Renan enfrentou os donos da casa, na cidade de Leipzig, e levou a melhor por 3 sets a 0 (25/23, 26/24 e 27/25). Por ser amistoso, havia o acordo de quatro parciais independentemente do resultado. Neste quarto set, mais uma vitória brasileira: 25/23.

Brasil e Alemanha voltam a se enfrentar no domingo, 9, desta vez em Dresden. Nesta sexta, a seleção brasileira começou o amistoso com o levantador Bruninho, o oposto Wallace, os centrais Lucão e Isac, os ponteiros Kadu e Douglas, e o líbero Thales. Também entraram na partida o central Éder, o levantador William, o oposto Evandro, o ponteiro Lucas Lóh, o central Maurício Souza e o líbero Maique.

O primeiro set foi equilibrado, com as equipes se alternando no comando do marcador. No final, vitória brasileira, com ponto do ponteiro Kadu, por 25/23. O segundo seguiu no mesmo ritmo, com o Brasil fechando mais uma vez pela mínima margem de pontos. No contra-ataque de Wallace, 26/24. Mais uma vez, uma parcial extremamente disputada colocou o Brasil em vitória por 3 sets a 0 com ace de Isac: 27/25. A quarta parcial não foi diferente, seguindo disputada até o 25/23.

Maior pontuador do jogo, com 16 acertos, o central Isac foi um dos grandes destaques da seleção brasileira. Após seis pontos de saque, o jogador colocou este fundamento como um dos pontos positivos da vitória do Brasil.

O Brasil estreia no Campeonato Mundial da Bulgária e da Itália no dia 12 de setembro, contra o Egito, na cidade de Ruse, na Bulgária.

