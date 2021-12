Seleção de Vôlei conhece adversários na Liga das Nações

A Federação Internacional de Voleibol divulgou os grupos e datas da segunda edição da Ligas das Nações em 2019. A Liga feminina acontece entre os dias 21 de maio e 7 de julho, enquanto a masculina será realizada de 31 de maio a 14 de julho.

A Seleção feminina fará uma etapa em casa nos dias 21, 22 e 23 de maio contra a República Dominicana, Rússia e China. Já os homens terão duas etapas, a primeira entre os dias 21 e 23 de junho contra Bulgária, Alemanha e Rússia, e a segunda nos dias 28, 29 e 30 de junho, onde enfrentarão Itália, Canadá e França.

Na edição de 2018, ano inaugural da competição, ambas as equipes brasileiras terminaram em quarto lugar. No feminino, os Estados Unidos garantiu o título em cima da Turquia, enquanto no masculino, a Russia superou a frança e conseguiu a medalha de ouro.

Na Liga, as seleções se enfrentam dentro dos seus próprios grupos, as cinco melhores vão para a fase final junto com os países sede. A fase decisiva das mulheres acontecerá na China, entre os dias três e sete de julho. A masculina será nos EUA entre os dias 10 e 14 de julho.

