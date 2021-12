Seleção de vôlei bate Rússia e fica perto do título

A seleção brasileira feminina de vôlei levou um susto na madrugada deste sábado, 16, diante da Rússia. Pela primeira vez nesta Copa dos Campeões, o time de José Roberto Guimarães saiu atrás no placar, ao perder o set inicial. Mas reagiu rapidamente e buscou a virada com boa vantagem nas parciais seguintes: 18/25, 25/18, 25/22 e 25/19.

Ao vencer as russas por 3 sets a 1, em Tóquio, a seleção manteve o aproveitamento de 100%, com quatro vitórias consecutivas - perdeu apenas dois sets até agora. Com este triunfo, chegou aos 12 pontos e disparou na tabela da competição.

Por uma combinação de resultados, a equipe pode até se sagrar campeã ainda neste sábado. Para tanto, a República Dominicana precisa vencer o Japão ou as japonesas devem levar a melhor por 3 sets a 2. Caso o título não seja conquistado por antecipação, o Brasil pode buscar o bicampeonato em seu último jogo na competição, contra o próprio Japão, neste domingo.

Apesar do embalo das brasileiras no torneio, foram as russas que começaram melhor neste sábado. Com muitos pontos de contra-ataque, elas foram superiores no início e, mesmo após levarem a virada do Brasil na parcial, retomaram a dianteira e venceram o primeiro set.

Depois do susto, as brasileiras exibiram reação fulminante. Abriram 8/1 na segunda parcial e não se sentiram ameaçadas quando as russas se aproximaram no placar, com 11/10. Com bons saques da ponteira Fê Garay, o Brasil manteve a ponta e buscou o empate na partida.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. As duas equipes se alternaram na frente, com apenas um ponto de vantagem até que o Brasil abrir rápida vantagem no saque da ponteira Michelle. As russas resistiram, mas acabaram cedendo o set. A última parcial manteve o duelo parelho no início, mas as brasileiras logo abriram 13/09 e mantiveram a vantagem até fecharam o set e a partida.

adblock ativo