Seleção de Tite busca afirmar sua boa fase contra a Colômbia

A estreia da Seleção sob o comando de Tite - com o 3 a 0 sobre o Equador, fora de casa, na última quinta-feira, 31 - gerou grande animação na torcida brasileira.

O fato, porém, é que foi apenas o primeiro passo. A equipe segue fora do grupo dos que se classificam diretamente à Copa do Mundo - está em quinto e disputaria a repescagem - e terá de provar sua evolução nas próximas partidas.

A começar por esta terça, 6, quando, às 21h45, recebe a Colômbia na Arena da Amazônia, em Manaus. Caso consiga a segunda vitória consecutiva na Eliminatória Sul-Americana, ultrapassa pelo menos os próprios colombianos e entra no grupo dos quatro primeiros.

Um grande desafio para o Brasil será manter o nível de aprovação quase unânime que a estreia gerou. "Às vezes temos que ficar longe disso porque os elogios te levam muito pra cima e as críticas jogam muito pra baixo. Na Olimpíada, de lixo viramos heróis. Eu sou muito autocrítico, penso em várias coisas que poderia ter feito", afirmou o meia Renato Augusto.

Nem o jogador, que trabalhou com Tite no Corinthians, esperava tamanho sucesso em tão pouco tempo: "Falei para o Tite que achei que não daria tão certo nesse início porque é pouco tempo para trabalhar. Mas os jogadores entenderam o que ele queria, estavam dispostos a ajudar. O pensamento agora é daqui pra melhor".

Contra os colombianos a expectativa é de jogo duro, afinal, nos últimos três duelos foi assim. Na Copa de 2014, Neymar levou entrada dura e perdeu o resto do Mundial. Na Copa América de 2015, o craque acabou expulso em confusão generalizada. Nos Jogos Olímpicos, os brasileiros sofreram com a pancadaria imposta pelo adversário.

Forte em suas convicções, Tite manterá a mesma equipe que lhe proporcionou o sucesso em seu início de trabalho. Isso apesar da atuação apagada do meia-atacante Willian, muito bem substituído por Philippe Coutinho no segundo tempo. A formação foi confirmada nesta segunda, 5, em treino no palco da partida.

Capitão baiano

Se a escalação não muda, o técnico confirma o discurso logo na apresentação à Amarelinha, quando disse que faria um rodízio de capitães. Após o zagueiro Miranda ter carregado a faixa diante do Equador, o baiano Daniel Alves assume a responsabilidade nesta terça.

E o revezamento deve continuar nos próximos jogos da Seleção, em outubro, contra Bolívia e Venezuela. O meia Renato Augusto é um dos cotados. O zagueiro Thiago Silva, que tem boa chance de voltar a ser convocado, também deverá ter nova oportunidade.

Outros jogos

Sem Messi, machucado, a líder Argentina visita a lanterna Venezuela, às 20h (da Bahia), em compromisso que não se apresenta dos mais complicados. O Brasil tem chance até de assumir a ponta. Teria de vencer e torcer para três rivais não ganharem: além dos hermanos, o Uruguai (2º colocado, que recebe o Paraguai às 20h) e o Equador (4º, às 23h15, no Peru).

