Seleção de Tite busca 1ª vitória no Equador após 33 anos

São pouco mais de dois meses oficialmente no comando da Seleção Brasileira. Treinos, foram apenas três. E o primeiro desafio de Tite com a Amarelinha já seria complicado sem esses agravantes.

Nesta quinta-feira, 1º, às 18h (da Bahia), o time encara o Equador, segundo colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018, em Quito. O Brasil não vence o rival, como visitante, há 33 anos. Pelas Eliminatórias, nunca aconteceu.

O último triunfo brasileiro no Equador foi parte da campanha do vice-campeonato da Copa América de 1983 - que teve o Uruguai como campeão. Na primeira fase, o time canarinho ganhou por 1 a 0, gol de Roberto Dinamite.

Daí em diante, ocorreram só mais quatro duelos em território equatoriano, com dois empates e duas vitórias dos anfitriões. No encontro mais recente por lá, não foram marcados gols.

Na classificação das Eliminatórias, o Brasil está em sexto, quatro posições abaixo do Equador. Derrota ou empate podem fazê-lo cair para sétimo. Com um triunfo, tem chance de subir para terceiro (veja a classificação e a rodada completa no Placar Giramundo).

Para a árdua tarefa, Tite tem tomado todas as precauções possíveis. Deve apostar em uma escalação com vários atletas experientes, chamou jogadores de sua confiança - mesmo que não vivam sua melhor fase - e fechou treinamentos para fazer mistério quanto à escalação da equipe.

No entanto, em uma atividade aberta de bola parada, deu indícios do time titular. Nele, deverão estar três ex-pupilos seus da época de Corinthians que hoje atuam no futebol chinês: Gil e Renato Augusto, que já vinham sendo chamados por Dunga, além de Paulinho, esquecido desde o fracasso na Copa de 2014.

A escolha pela experiência nota-se no setor defensivo, com os laterais Daniel Alves (33 anos) e Marcelo (28), além do zagueiro Miranda (31). A peça mais jovem estará no ataque, onde Gabigol (20), agora jogador da Inter de Milão, leva vantagem na concorrência com o palmeirense Gabriel Jesus (19) - já vendido para o Manchester City.

Como opção para o segundo tempo, Tite terá, por exemplo, o lateral Fagner, o meia Giuliano e o atacante Taison, ex-pupilos seus em clubes que foram surpresas na convocação.

"Sem espetáculo"

O discurso do volante Casemiro, provavelmente titular nesta quinta, mostra bem a ideia de Tite pelo menos para os primeiros compromissos à frente da Seleção: "O momento não é para dar espetáculo, e sim para jogar e vencer. Temos que pensar jogo a jogo, primeiro em três pontos na quinta-feira, depois na Colômbia (adversária da próxima terça, em Manaus). Só depois vamos pensar em dar espetáculo, fazer o que o povo brasileiro espera de nós".

Para compensar a falta de tempo, Casemiro revelou que o técnico tem mantido a estratégia de passar instruções via vídeos pelo whastapp.

Clássico marca rodada

Argentina e Uruguai prometem fazer um jogaço, às 20h30 (da Bahia), no Estádio Mundialista, em Mendoza. Pelos Hermanos, o destaque fica pela estreia do técnico Edgardo Bauza.

O novo treinador, que convenceu Messi a voltar´para a seleção, pegou o time na 3ª posição, com 11 pontos. Já o Uruguai vive grande fase, dividindo a liderança com o Equador, ambos com 13 pontos.

