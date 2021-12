Seleção de Santo Amaro reverte placar e conquista o penta

Após 23 anos de jejum, a cidade de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, volta a comemorar um título do Intermunicipal. A seleção local venceu em casa a equipe de Uruçuca, por 3 a 1, na tarde deste domingo, 6.

A torcida santamarense - considerada uma das mais apaixonadas pelo futebol amador no estado - impôs medo desde o apito inicial à seleção visitante, que tinha a vantagem na decisão. No jogo de ida, Uruçuca havia vencido por 1 a 0 e jogava pelo empate.

Hoje estou na decisão do Intermunicipal 2015. Santo Amaro x Uruçuca, em Santo Amaro. Veja tudo amanhã em @atarde pic.twitter.com/9pHlX2YII3 — vitor villar // (@vitorvillar) 6 dezembro 2015

No acanhado estádio municipal, a torcida xingava a comissão técnica e arremessava latas de cerveja na direção dos jogadores rivais. O clima tenso deixou a partida amarrada, com pausas do árbitro para acalmar os ânimos. O primeiro tempo durou mais de uma hora para acabar.

A equipe local aproveitou o pavor e fez logo dois gols em falhas do adversário. Paulinho, aproveitando erro do goleiro, adiantado, e Iltinho, após bate e rebate na área, fizeram os gols antes do intervalo.

No segundo tempo, a PM começou a agir com mais rigor e o jogo transcorreu normalmente. A defesa menos vazada do torneio, que havia tomado apenas três gols até a final, retomou a performance e partiu para o ataque: Uruçuca descontou com Dedéu, placar que levava a decisão para os pênaltis.

A esperança visitante durou pouco. No final, já aos 40 minutos, Paulinho, herói de Santo Amaro, foi derrubado na área e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, o artilheiro do campeonato, Marcelo, deixou o 23o gol dele.

Com 3 a 2 no placar agregado, o título ficou em Santo Amaro pela quinta vez na história. O último troféu havia sido levantado em 1992.

Troféu Tom Zé

A Seleção de Santo Amaro levou para casa o troféu Antônio José Santana Martins, o nome de batismo do consagrado cantor e compositor baiano Tom Zé, de 78 anos, que é natural do município de Irará. Já a taça de vice-campeã que coube a Seleção de Uruçuca foi batizada com o nome do ex-jogador do Intermunicipal, Altamirando Chaves, o Miranda, nascido em Cachoeira, onde presidiu a Liga. Ele dedicou mais de 40 anos da sua vida ao futebol amador da Bahia.

