Seleção de Porto Seguro disputa título do Campeonato Baiano de Rugby

A equipe Toruks de Porto Seguro irá disputar neste sábado, 29, a final do Campeonato Baiano de Ruhby, que será realizado na cidade de Cairu (a 172 km de Salvador). Em busca do título, a equipe treina intensamente desde que foi classificada, no jogo contra a equipe Ymborés, de Vitória da Conquista. A equipe viajará nesta sexta-feira, 28.

Logo após esta partida, a seleção porto-segurense irá disputar, dia 20 de outubro, o Campeonato Baiano de Rugby Sevens, na modalidade olímpica, em Salvador. O evento, que contará com os times masculinos e femininos, será no Estágio de Pituaçu, na avenida Paralela.

A feminina buscará o tricampeonato. Já a masculina, que já ganhou o circuito Sevens, tentará ganhar a competição.

“Estamos orgulhosos de ver atletas representando Porto Seguro no cenário baiano, vindos de comunidades carentes", frisou o presidente da Associação de Rugby da Costa do Descobrimento, Diego Hamilton. As informações são do site Radar 64.

