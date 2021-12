Seleção de judô briga para acumular boa pontuação

O discurso dos atletas da Seleção Brasileiras de judô está afinado em torno da corrida por pontos no ranking mundial. Sua ideia é disputar competições ao longo das temporadas 2015 e 2016 para acumular uma pontuação que os mantenha entre os melhores.

Desde a chegada da equipe a Salvador, terça-feira, a gaúcha Mayra Aguiar (78kg) já sinalizava nessa direção. Após os treinos de quinta-feira, 9, no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas, foi a vez de o carioca Victor Penalber (81kg) endossar a fala da colega.

"De um ano para outro, a gente perde 50% dos pontos acumulados. Minha pontuação de 2012 e 2013 zerou em 2014, mas a de 2015 e de 2016 vai acumular", explicou Penalber. No final das contas, o resultado desse empenho será decisivo na classificação para a Olimpíada do Rio, em 2016.

Combinando discurso e prática Penalber, de 24 anos, tem como próximo compromisso o Campeonato Pan-Americano de Edmonton, no Canadá, de 24 a 26 deste mês. Mas destaca o Mundial de Astana, no Cazaquistão, no fim de agosto. "É pontuação cheia: o Pan-Americano vai oferecer 400 pontos para o campeão, e o Mundial, 900", destacou o vencedor do torneio continental em Guayaquil-2014, San José-2013 e Miami-2008.

"Esse treinamento é a fase final da nossa preparação para o Pan-Americano. Priorizamos a parte técnica, corrigindo algumas coisas de fundamento e estimulando a competitividade dos atletas", explicou o técnico Luiz Shinohara.

Chuva encharca quimonos

Penalber elogiou o CPJ e o considerou no mesmo nível dos melhores centros de treinamentos do mundo, a exemplo dos visitados em países como Japão, Rússia e Áustria.

O judoca apontou nova utilidade para o espaço. "Meu quimono está ali naquele meio, secando", disse, apontando para várias peças estendidas nas cadeiras da arquibancada.

A chuvarada surpreendeu os 50 atletas, molhando seus quimonos nas varandas do hotel. A solução foi aproveitar o ar-condicionado no CPJ para secar os uniformes.

