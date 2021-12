Seleção de futebol fará amistoso contra o Japão em Goiânia antes da Olimpíada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite de segunda-feira o palco do último amistoso de preparação da seleção olímpica do Brasil antes dos Jogos do Rio. A equipe, que por enquanto tem o técnico Dunga como comandante, vai enfrentar o Japão no dia 30 de julho, um sábado, às 16h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

O local do jogo foi uma escolha estratégica porque a seleção faz seus dois primeiros jogos na Olimpíada ali perto, em Brasília, e não precisará de longo deslocamento. O primeiro compromisso da seleção pelo Rio-2016 é diante da África do Sul, no dia 4 (quinta-feira). Depois, o time sub-23 do Brasil volta a jogar no Mané Garrincha dia 7 (domingo) diante do Iraque.

A programação da CBF prevê que a convocação para a Olimpíada será realizada por Dunga no dia 29 de junho, três dias após o encerramento da Copa América Centenário. Alguns nomes já parecem certos na lista, como Ederson, Rodrigo Caio, Gabriel, Fabinho, Marquinhos, Douglas Santos e Rafinha Alcântara, todos nos EUA com a seleção principal.

São três vagas para jogadores de mais de 23 anos. Uma delas será de Neymar, após acordo com o Barcelona. Miranda deve ser convocado para reforçar a defesa e o terceiro posto tende a ser de Willian, caso o Chelsea libere o atleta.

