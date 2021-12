Seleção de futebol de cegos conquista o tetra no Japão

A Seleção Brasileira conquistou nesta segunda-feira, 24, o tetracampeonato mundial de futebol de 5 para cegos, ao vencer na prorrogação a Argentina por 1 a 0, em decisão disputada no Estádio Nacional Yoyogi, em Tóquio, no Japão.

O autor do gol do título foi o ala-direito Jefinho, que em 2010 foi eleito o melhor jogador do mundo na categoria. O baiano de 25 anos perdeu a visão aos 7 anos, em decorrência de um glaucoma, e já havia sido campeão da competição quatro anos atrás.

O Brasil era o único país tricampeão mundial (tendo vencido em 1998, 2000 e 2010), e agora aumenta sua hegemonia na competição. Além disso a Seleção é a atual campeã paralímpica no futebol de 5.

Para chegar ao título, a equipe verde e amarela precisou entrar em campo seis vezes, vencendo cinco e empatando uma, na primeira fase, com a China. Os asiáticos, no entanto, foram as vítimas na semifinal.

