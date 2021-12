Seleção de Dunga busca renovação em jogo de estreia

No palco da conquista do tetracampeonato mundial, o Brasil inicia sua caminhada neste sábado, 4, nesta Copa América Centenário recheado de caras novas, devido à extensa lista de cortes e experiências com atletas olímpicos. A partir das 23h (horário da Bahia), contra o Equador, no Rose Bowl (EUA), a equipe de Dunga tenta começar a apagar os maus resultados dos últimos anos na Copa do Mundo e no torneio continental.

Já preparada para a ausência de Neymar, que ficou de fora para disputar os Jogos Olímpicos Rio-2016, a torcida brasileira não esperava um time tão diferente no torneio nos Estados Unidos. Dos 23 convocados, o técnico Dunga realizou seis cortes e ainda viu seu capitão, Miranda, se lesionar e ficar de fora da estreia.

Antes mesmo das mudanças, a convocação já indicava vários testes na Seleção, com sete atletas de idade olímpica. Desses, o goleiro Ederson e o meia Rafinha foram cortados para as chegadas de Marcelo Grohe e Lucas, respectivamente.

"Ficamos tristes quando alguém se machuca. Mas temos um bom elenco e os que estão vindo vão suprir a falta dos que vão sair", comentou o lateral esquerdo Douglas Santos, um dos jogadores que deve estar presente na disputa da medalha de ouro no Rio.

Nesse cenário, Dunga teve 12 dias de preparação e nenhum deles com a equipe completa. "Tivemos cortes, lesões, mas os jogadores que estão chegando são de muita qualidade. Estamos trabalhando para nos entrosar. Fora de campo o grupo é unido e isso vai ajudar dentro de campo", afirmou Phillippe Coutinho.

O meia, que deve ser titular do time, é um dos nove remanescentes da ultima Copa América, no ano passado. Do elenco do Copa do Mundo de 2014, apenas Daniel Alves, Willian e Hulk permaneceram, sendo que ninguém do time titular no fatídico 7 a 1 estará entre os 11 iniciais deste sábado.

Desconfiança

Apesar do bom aproveitamento (cerca de 79,7%), a segunda passagem de Dunga ainda não inspira confiança. Eliminação nos pênaltis para o Paraguai na Copa América e início irregular nas Eliminatórias são as marcas desse período. A equipe com muitos nomes novos evidencia essa busca do técnico por um momento diferente.

"Trouxemos novos jogadores para abrir o leque e eles corresponderam. Temos outras opções para colocar em campo. Os jogadores estão correspondendo à nossa expectativa para tudo que tínhamos pensado", analisou Dunga após a vitória no amistoso contra o Panamá por 2 a 0.

Pelo histórico do confronto contra o Equador, a Seleção tem boas chances de começar esta edição da Copa América com o pé direito. Em 29 jogos, o Brasil tem 24 vitórias, três empates e duas derrotas, sendo que nenhuma pelo torneio continental. Costa Rica x Paraguai, pelo Grupo A, além de Haiti e Peru, pelo grupo da Seleção, completam a rodada deste sábado.

Equador reclama de condições de treino

Adversário da estreia do Brasil, a seleção equatoriana reclamou bastante das condições do gramado onde treinou e da falta de água para os atletas.

A equipe do argentino Gustavo Quinteros vem surpreendendo nas Eliminatórias, ocupando a 2ª posição. Artilheiro do torneio classificatório para a Copa do Mundo com 4 gols, Felipe Caicedo é o principal desfalque do time.

