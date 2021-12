Seleção de Brasileira de basquete adaptado busca vaga em Tóquio 2020

As Seleções Brasileiras de Basquete em Cadeira de Rodas iniciaram a fase de treinamentos na busca da classificação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. As equipes seguem o treino intensivo até o dia 3, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A montagem das equipes foi focada em trazer uma base de atletas campeões por suas equipes. Oito dos 16 jogadores do elenco masculino são da ADD Magic Hands, equipe que sagrou-se campeã brasileira em janeiro deste ano.

A mesma fórmula foi usada na equipe feminina, em que oito jogadoras vêm do All Star Rodas Pará, que venceu o Nacional em novembro passado.

A Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC) aposta em um entrosamento prévio para ajudar na preparação da temporada.

Para chegar aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, as equipes têm de se classificar por meio dos Jogos Parapan-Americanos, que serão disputado no Peru, em agosto. O torneio classifica os três melhores times masculinos e os dois melhores femininos aos Jogos de Tóquio.

